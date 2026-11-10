Wanneer de AI-agent gaat shoppen, maakt datakwaliteit het verschil

Wat moeten retailers en merken doen om ervoor te zorgen dat ze hun producten kunnen blijven verkopen in een tijdperk waarin niet consumenten, maar wel AI-agenten op de koopknop klikken? Alles staat of valt met datakwaliteit, stelt GS1.

Nieuw narratief

Veel retailers, leveranciers en online platformen zitten vandaag met de handen in het haar: hoe blijf je relevant in een wereld die straks door agentic AI wordt aangestuurd? Hoe kan je erover waken dat shoppers je producten zullen blijven vinden, wanneer chatbots het overnemen van traditionele zoekmotoren? Of, nog een stap verder: wat wordt de impact als straks AI-agenten de aankoopbeslissing nemen, in opdracht van consumenten?

Onder bedrijven heerst veel FOMO, fear of missing out, zien businessstrateeg Rien van den Bosch en IT-directeur Senne Van den Bergh van GS1 Belgium & Luxembourg. Moeten ze naast SEO ook gaan investeren in GEO of generative engine optimization? De boodschap van GS1 is helder: breng je data op orde. Met unieke identificatiestandaarden ben je voorbereid op de agentic commerce-wereld van morgen. Google gebruikt het GTIN (Global Trade Item Number of wereldwijd uniek identificatienummer) als sleutel om een product te herkennen en varianten uit elkaar te houden.

Naar 100% datakwaliteit

“In september zaten we in Zürich op een workshop met onder meer Google, OpenAI en Meta. Wat opviel: ook de grote platformen zijn het zelf nog volop aan het uitzoeken. Onze boodschap is dan ook: blijf rustig, je bent niet te laat. Neem eerst en vooral een aantal stappen die je vroeger al had moeten nemen om gevonden te worden, en die veel bedrijven niet ten volle hebben genomen. Als je gewoon je klassieke SEO op punt zet, is er al heel veel opgelost.”

De standaarden van GS1 helpen daarbij. “Zonder unieke identificatiecode heeft Google bijvoorbeeld veel moeite om productvarianten uit elkaar te houden. Vroeger was dat minder een probleem: als mens interpreteer je waarover het gaat en kan je je keuze maken, maar een AI agent zit zo niet in elkaar. 90% datakwaliteit is niet langer genoeg, we moeten naar 100%.” Een belangrijke factor is de invoering van het zogenaamde UCP-protocol, een open-source standaard die specifiek ontwikkeld is om autonoom winkelen via AI mogelijk te maken. UCP fungeert als een gemeenschappelijke taal tussen AI-agents, apps, zoekmotoren, webshops en betalingsaanbieders. En kan niet werken zonder accurate, gestructureerde data.

Het wordt nog belangrijker

GS1 verkondigt al langer dat datakwaliteit immens belangrijk is. Dat was vroeger vooral met het oog op logistieke processen: hoe vroeger in de keten alles juist staat, hoe minder problemen achteraf. “Maar als vandaag je datakwaliteit niet klopt, zal het gevolg zijn dat je er tussenuit valt. SEO zorgt dat je gevonden wordt, datakwaliteit zorgt dat de agent het juiste product kiest. Het is dus nog belangrijker geworden. De unieke identificatiecode is bovendien niet alleen belangrijk om nog online gevonden te worden, ook om in lijn te zijn met toekomstige Europese wetgeving.”

Paniek is onnodig, achteruit leunen is evenmin een optie. Op het Category Management Congress van LD&Co en RetailDetail, één van de drie pre-events op de RetailDetail Night, op 19 november in Brussel, komt Rien van den Bosch van GS1 toelichten hoe merken en retailers zich best voorbereiden om klaar te zijn voor agentic commerce. Ook YouGov, Bonduelle, Mars en LD&Co treden die middag aan. Reserveer je ticket via de knop hieronder.