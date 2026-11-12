Ontdek alle 28 sprekers van de RetailDetail Night 2026



Lieven Vanlommel, Foodmaker













RD Night – speaker template – INTI

Rien van den Bosch, GS1 (Photo A Delsoir) / Shutterstock.com

Shutterstock.com / Jean-Philippe Blerot, Carrefour













Davy Van Raemdonck, YouGov





















Over een week is het zover: de jaarlijkse RetailDetail Night, op 19 november aan de voet van het Atomium. Een feestelijke avond met heel wat vaste waarden én tal van nieuwe gezichten. Wie? Ontdek hier alle sprekers…

28 sprekers op één dag

Hoe wapent de Europese retail zich tegen Temu, Shein en TikTok Shop? Waar maakt artificiële intelligentie vandaag écht het verschil? En welke vernieuwers herschrijven de spelregels? RetailDetail Night brengt de antwoorden, met een scherp topdebat, drie inhoudelijke conferenties, inspirerende keynotes en de belangrijkste retailawards van het jaar. Meer dan 90% van de tickets is al de deur uit.

Vanaf 17.45 uur neemt Gino Van Ossel je traditiegetrouw mee door zijn jaarlijkse retailjaaroverzicht. Ontdek vervolgens de winnaars van Folder van het Jaar en de Mollie Retailer of the Year Belgium-awards. Foodmaker-oprichter Lieven Vanlommel brengt een exclusieve keynote over dertig jaar ondernemerschap, met alle successen én tegenslagen. Elke aanwezige krijgt bovendien zijn boek Zonder Filter cadeau.

Tijdens het paneldebat ‘Chinese overmacht of Europese opportuniteit?’ gaan vier prominente stemmen uit de Belgische retail de confrontatie aan: Pascal De Greef (Comeos), Olivier Van den Bossche (MediaMarkt), Peter De Sutter (e5) en Steven Van den Bossche (Hermie). Een debat over concurrentiekracht, innovatie en de toekomst van de Europese handel.

Van AI-hacking tot slimme promoties

Al vanaf 13 uur kunnen bezoekers kiezen uit drie parallelle pre-events. Tijdens AI in Retail toont ethisch hacker Inti De Ceukelaire hoe kwetsbaar AI-agenten zijn voor manipulatie. Wonderful laat aan de hand van echte praktijkgegevens zien hoe AI-agenten waarde creëren, Carrefour deelt zijn ervaringen met digitale transformatie en Taglayer demonstreert hoe AI conversie en personalisatie versterkt.

Het programma Category Management stelt de promotieverslaving van retailers en fabrikanten ter discussie. Experts van onder meer YouGov, Mars Petcare, Promology, GS1 BeLux en Bonduelle onderzoeken hoe betere data, slimmere schapstrategieën en samenwerking tot duurzame categoriegroei leiden.

Tijdens Gamechangers komen de vernieuwers aan bod. Van de datagedreven folderaanpak van Pro-mailing en Sirius Insights tot de samenwerking rond datadeling tussen Impaqtr en Perfetti Van Melle. Ook de ambitieuze groeiverhalen van Belchicken en hondenvoedingsmerk Gutsy staan op het programma. Kringwinkel toont dan weer hoe circulariteit en sociale tewerkstelling samen een schaalbaar retailmodel vormen.

RetailDetail Night combineert zo inhoud en inspiratie met een feestelijk diner aan ronde tafels van tien en volop netwerkmogelijkheden. Toegang tot een pre-event naar keuze zit inbegrepen in elk ticket.