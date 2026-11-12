Action dendert voort: 14% meer omzet en bijna 3 miljoen extra klanten per week

Action zag de omzet in de eerste negen maanden van 2026 met 14% stijgen tot 12,8 miljard euro, vooral dankzij nieuwe klanten. Ondertussen blijft de keten haar prijzen verlagen en opent ze in hoog tempo nieuwe winkels.

Webshop breidt uit

Action trekt inmiddels gemiddeld 23,2 miljoen klanten per week, tegenover 20,6 miljoen een jaar eerder. Dat zijn liefst 2,6 miljoen extra wekelijkse winkelbezoeken, een stijging van 13%. De groei blijft wel een kwestie van schaal en volume: terwijl de totale omzet met 14% stijgt, blijft de vergelijkbare omzetgroei met 3,4% een stuk bescheidener.