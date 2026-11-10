Action vangt bot: Lidl mag prijzen vergelijken

Action is (voorlopig) gefaald in zijn juridische strijd tegen Lidl. De Nederlandse discounter wilde de vergelijkende reclamecampagnes van zijn Duitse rivaal laten verbieden, met dwangsommen tot 100.000 euro per overtreding. Maar de Franse rechter ziet onvoldoende aanleiding om in te grijpen.

Misleidende vergelijking?

Sinds januari vergelijkt Lidl in Franse reclamecampagnes zijn prijzen rechtstreeks met die van Action. De Nederlandse koopjesketen stapte daarop naar de rechter. Volgens Action vergelijkt Lidl promotieprijzen met reguliere tarieven, gebruikt het prijsgegevens van verschillende datums en zet het producten tegenover elkaar die onvoldoende vergelijkbaar zijn.