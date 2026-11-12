Amazon legt lat hoger: in Brussel bestellen tot 15 uur, dezelfde avond geleverd

Amazon voert de concurrentiestrijd rond snelle leveringen in België op. Vanaf nu kunnen klanten in Brussel en omgeving tot 15 uur bestellen en hun pakket nog dezelfde avond ontvangen. Met dank aan een nieuw distributiecentrum in Puurs.

Nieuw dc voor “same day”

Wie in Brussel en omgeving vóór 15 uur een bestelling plaatst op Amazon.com.be, kan die voortaan nog dezelfde dag tussen 18 en 22 uur aan huis verwachten. De nieuwe Same Day Delivery geldt voor honderdduizenden producten, waaronder elektronica, schoonheidsproducten, huishoudartikelen, boeken, dierenvoeding en babyproducten. De beschikbaarheid hangt af van de regio en de operationele capaciteit.

Om de snelle leveringen mogelijk te maken, opent Amazon een nieuw distributiecentrum in Puurs, specifiek gericht op leveringen op dezelfde dag. Door producten dichter bij de consument op te slaan, kan de webwinkel bestellingen sneller verwerken en bezorgen.

“Nog maar het begin”

Yannick Van Heers, countrymanager van Amazon België: “We lanceren deze dienst nu in en rond Brussel, maar dit is nog maar het begin.” Daarmee hint Amazon op een verdere geografische uitbreiding, zonder al concrete plannen bekend te maken.

De lancering past binnen het investeringsprogramma van meer dan 1 miljard euro dat Amazon vorig jaar aankondigde voor de periode van 2025 tot 2027 om de logistieke infrastructuur uit te breiden en zijn positie op de Belgische markt versterken.