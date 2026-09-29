Hete zomer bezorgt Hornbach marktaandeelwinst

Een warme zomer en een groeiende groep thuisblijvers hebben doe-het-zelfgroep Hornbach mooie cijfers bezorgd. De retailer wint marktaandeel in al zijn Europese markten, inclusief Nederland, en blijft investeren in verdere groei.

Groeiende winst

Dat de netto-omzet van Hornbach in het eerste halfjaar van het boekjaar 2026/27 (dat liep van 1 maart tot en met 31 augustus 2026) met 6% was gestegen tot 3,8 miljard euro, had het bedrijf drie weken geleden al meegedeeld. Nu komt het bedrijf met de gedetailleerde, volledige resultaten. Daaruit blijkt onder andere dat de online omzet met 8,6% groeide tot 485,8 miljoen euro en 13,5% van de totale omzet vertegenwoordigde.