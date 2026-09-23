Stoelverbod voor Gamma: Vincent Sheppard wint plagiaatzaak

Meubelfabrikant Vincent Sheppard heeft bij de rechtbank in Den Haag afgedwongen dat Intergamma zijn Amelie-tuinstoelen en loungesets niet langer mag verkopen in de Europese Unie. Volgens de rechter lijken de modellen vrijwel volledig op de Kodo-collectie van Vincent Sheppard.

“Nagenoeg identiek”

De West-Vlaamse meubelmaker stapte naar de rechter nadat hij afgelopen voorjaar bij Gamma tuinstoelen en loungesets ontdekte die volgens het bedrijf zijn ontwerpen kopieerden. Vincent Sheppard verkoopt zijn Kodo-stoel voor ongeveer 530 euro, terwijl Gamma voor de vergelijkbare Amelie-stoel minder dan 100 euro vroeg.