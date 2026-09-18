Van Marcke verkoopt winkels om schuldenberg terug te dringen

Van Marcke verkoopt winkelvastgoed en krimpt zijn netwerk om cash vrij te maken. De badkamer- en verwarmingsspecialist torst een nettoschuld van 188 miljoen euro en leed vorig jaar opnieuw verlies.

Winkels halveren

Het familiebedrijf verkocht al drie van zijn zeventien showrooms in België, Frankrijk en Luxemburg en huurt een deel daarvan terug. Uiteindelijk wil Van Marcke alle toonzalen verkopen en de totale winkeloppervlakte halveren. Ook het netwerk van zeventig Van Marcke Technics-vestigingen wordt kleiner.