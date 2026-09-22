Frankrijk blijft zwakkere broertje bij sterk presterend Kingfisher

Kingfisher, het moederbedrijf van doe-het-zelfketens B&Q, Screwfix, Castorama en Brico Dépôt, heeft een sterk halfjaar achter de rug maar blijft het wel lastig hebben op de Franse markt.

“Sterker en veerkrachtiger”

Kingfisher realiseerde in de eerste helft van het boekjaar 2026-2027 een omzet van 6,864 miljard pond (8 miljard euro), een stijging van 0,8 %, maar een lichte daling van 0,2 % bij constante wisselkoersen. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 0,1 %. Belangrijker is de forse stijging van de winst met 9,9% naar 404 miljoen pond (ongeveer 470 miljoen euro), volgens de retailer te danken aan een verbetering van de brutowinstmarge, een strikte kostenbeheersing en een eenmalige teruggave van 14 miljoen pond (ongeveer 16 miljoen euro) op bedrijfsbelastingen.