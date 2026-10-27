MediaMarkt-moeder Ceconomy overtreft eigen verwachtingen

Ceconomy, het moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn, heeft zijn boekjaar 2025/26 sterker dan verwacht afgesloten. De elektronicaretailer zag zijn winst met 27% stijgen, terwijl de omzet met 5,3% groeide. Ondertussen nadert de overname door het Chinese JD.com een beslissende fase.

Vijftien kwartalen winstgroei

Ceconomy boekte in het eind september afgesloten boekjaar een aangepaste bedrijfswinst (ebit) van ongeveer 515 miljoen euro, tegenover 406 miljoen euro een jaar eerder. Daarmee overtreft de groep haar eigen doelstelling van 500 miljoen euro. In het vierde kwartaal verbeterde de winstgevendheid bovendien al voor het vijftiende opeenvolgende kwartaal waarin de verbeterde.