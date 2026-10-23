Ook MediaMarkt gaat overstag voor franchise

MediaMarkt wil zijn winkelnetwerk uitbreiden met zelfstandige ondernemers. De elektronicaketen lanceert een nieuw partnermodel, waarbij lokale handelaars winkels uitbaten. De eerste vestigingen moeten medio 2027 openen in Duitsland, waarna een internationale uitrol volgt.

Touwtjes strak in handen

“Wij leveren de winkel, de merken, de inkoopassortimenten en de samenstelling van het aanbod“, verduidelijkt Marcus Tengler, vicepresident vastgoed en winkelconcepten, tegenover de Duitse Lebensmittel Zeitung. MediaMarkt houdt dus zelf de commerciële touwtjes in handen: de keten blijft eigenaar van de voorraad, boekt de omzet en beheert de centrale commerciële systemen.