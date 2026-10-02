Barry Callebaut zet interne kracht aan het roer in Benelux

Barry Callebaut schuift Stefanie De Roover naar voren als Managing Director Benelux. De Roover stond al aan het hoofd van de marketing in de Benelux en krijgt nu de leiding over wat volgens CEO Hein Schumacher expliciet als focusmarkt geldt.

Bakermat met groeikansen

De Roover staat sinds 1 september aan het hoofd van België, Nederland en Luxemburg. Ze rapporteert aan Alvaro Alonso, president van Barry Callebaut voor West-Europa. De benoeming komt van binnenuit: De Roover werkte de voorbije twee jaar als Sales & Marketing Director Benelux en speelde volgens het bedrijf een sleutelrol in de uitbouw van klantrelaties en de versterking van het gourmetsegment.

In totaal heeft ze meer dan vijftien jaar commerciële ervaring in de voedingsindustrie. Voor haar overstap naar Barry Callebaut werkte ze onder meer in leidinggevende functies bij ingrediëntenproducent Beneo. “Ze kent onze klanten, onze mensen en de markt door en door”, zegt Alonso. Hij verwacht dat De Roover het programma Focus for Growth mee uitrolt en “nieuwe groeikansen in de Benelux, de bakermat van ons Belgische Callebaut-merk, realiseert”.

Barry Callebaut realiseerde in het boekjaar 2024/2025 een omzet van ongeveer 14,8 miljard Zwitserse frank, omgerekend zo’n 15,9 miljard euro. De groep telt meer dan zestig productievestigingen en ruim 13.000 werknemers wereldwijd.