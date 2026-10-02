Lidl Plus breidt uit: nu ook punten sparen bij online bestellingen

Klanten van Lidl in België kunnen voortaan niet alleen in de winkels, maar ook bij elke online bestelling op lidl.be punten sparen. Door trouwe klanten op elk kanaal te belonen, verbindt de discounter de fysieke winkelervaring sterker met de webshop.

“Completere en voordeligere winkelervaring”

Met de uitbreiding van het spaarprogramma wordt online winkelen bij Lidl nog voordeliger, zegt de retailer in een persbericht. De werking op de webshop sluit nauw aan bij de vertrouwde formule in de winkel: klanten verdienen 1 Lidl-punt per bestede euro op lidl.be; er worden geen punten toegekend op verzendkosten en eventuele toeslagen en door de geldende retourperiode van 30 dagen voor online bestellingen worden de punten pas na 30 dagen definitief bijgeschreven (bij fysieke winkelaankopen is dit na 48 uur).

Aan de manier van inwisselen verandert er niets. Het verzilveren van opgebouwde punten gebeurt nog steeds uitsluitend via de vertrouwde Lidl Plus-app en dus niet rechtstreeks op de webshop zelf. Klanten kunnen kiezen tussen korting in hun favoriete fysieke Lidl-winkel, korting op een volgende bestelling op lidl.be of gratis geselecteerde artikelen.

“Met de integratie van lidl.be in ons Lidl Plus-programma bieden we onze klanten een nog completere en voordeligere winkelervaring,” zegt Kim Geirnaert, woordvoerder van Lidl België. “Of je nu je dagelijkse boodschappen doet in het winkelpunt of online artikelen bestelt op onze webshop: elke euro telt vanaf nu mee voor extra voordeel.”