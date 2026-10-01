Mondelēz International haalt Europese topman bij Danone

Mondelēz International, het concern achter merken als Oreo, Côte d’Or, LU en Milka, benoemt Richard Trechman tot Senior Vice President van haar activiteiten in Noordwest-Europa. Hij maakt de overstap van Danone.

“Sterke merken laten groeien”

Vanaf 1 oktober 2026 wordt Trechman verantwoordelijk voor de Scandinavische landen, de Benelux, Spanje en Portugal. Hij zal in deze functie rapporteren aan Volker Kuhn, Executive Vice President en President Europe bij Mondelēz International.

De nieuwe topman maakt de overstap van Danone, waar hij meest recent aan het hoofd stond van de DACH-regio, die Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Slovenië omvat. Daarnaast maakte hij deel uit van de Europese directieraad van Danone. Hij volgt Clive Jones op, die Mondelēz International eind dit jaar verlaat.

“Richard heeft in verschillende Europese markten bewezen dat hij sterke merken kan laten groeien en teams kan inspireren. Dankzij zijn ervaring in Scandinavië, Noord-Europa, Spanje en Portugal kent hij deze regio als geen ander” zegt Volker Kuhn.