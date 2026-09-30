[In Beeld] Jumbo opent 49ste Vlaamse winkel in Dendermonde

Woensdagochtend openden de deuren van de nieuwe Jumbo aan de Heirbaan 270 in Dendermonde. Met deze opening komt het aantal Jumbo-winkels in België op 49 en in Oost-Vlaanderen op 13.

“Tweede thuis”

Dendermonde is de vijfde en in principe ook laatste winkelopening voor Jumbo in België dit jaar. De winkel is 1.200 m² groot en beschikt over 83 parkeerplaatsen. De supermarkt is zeven dagen op zeven geopend van 8.00 tot 20.00 uur en ook op feestdagen. Zo kunnen klanten er 365 dagen per jaar terecht. Voor vader en zoon Eddy en Ruben Thoen betekent de opening de start van een gezamenlijk ondernemersverhaal.

“We willen met onze winkel een tweede thuis zijn, niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onze collega’s: een plek waar ze zich welkom voelen en graag komen. Samen met ons team willen we iedereen met een glimlach ontvangen en elke dag inzetten op persoonlijke service, gastvrijheid en kwaliteit”, zegt ondernemer Eddy Thoen.

Persoonlijke aanpak

Met ongeveer 12.000 artikelen biedt Jumbo Dendermonde een uitgebreid assortiment aan dagelijkse boodschappen, met veel aandacht voor lokale producten en ondernemers uit de regio. Ook persoonlijke service speelt een belangrijke rol. Zo kunnen klanten hun favoriete broodje vers laten bereiden.

“Het is mooi om te zien hoe Eddy en Ruben vanaf de opening inzetten op een warme en gastvrije Jumbo, met veel aandacht voor hun klanten én voor de lokale omgeving. Die persoonlijke aanpak en aandacht voor de buurt maken van Jumbo Dendermonde meteen een fijne plek die precies uitstraalt waar Jumbo voor wil staan: lokaal betrokken en servicegericht”, aldus Anrico Maat, directeur van Jumbo Supermarkten België.

Jumbo realiseerde afgelopen halfjaar een omzetgroei van 28%, waarvan 14,9% van like-for-like groei in de bestaande winkels. “Dat is een stevig fundament,” aldus Maat in een recent interview met RetailDetail.