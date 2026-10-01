Marktaandeel Colruyt blijft dalen, geen kentering in zicht

Ook in de eerste maanden van het lopende boekjaar daalde het gecombineerde marktaandeel van Colruyt, Okay en Spar in België verder, meldde Colruyt Group woensdagavond op zijn algemene vergadering. De tweede jaarhelft wordt nog moeilijker.

Wijzigende concurrentiedynamiek

De pijnpunten zijn gekend: de uitbreiding van de zondagsopeningen, de ruimere openingsuren en de afschaffing van de verplichte rustdag zijn factoren die de concurrentiedynamiek op de Belgische markt wijzigen, zegt Colruyt Group. Als gevolg hiervan daalt het gecombineerde marktaandeel van Colruyt, Okay en Spar verder: gedurende de eerste vijf maanden van het lopende boekjaar bedroeg dat marktaandeel 28,3%, tegenover 28,5% over het volledige boekjaar 2025/26.

Ook al geeft de retailer niet al teveel details, die daling is wellicht grotendeels, zo niet volledig, toe te schrijven aan een terugval bij de formule Colruyt Laagste Prijzen, die het leeuwendeel van de voedingsomzet realiseert binnen de groep. Ook buurtwinkelketen Okay ondervond impact maar zag de situatie vanaf begin 2026 verbeteren, toen de formule al haar winkels ook op zondagochtend opende, zegt het bedrijf. Bio-Planet realiseerde een lichte groei en behield het marktleiderschap in de gespecialiseerde Belgische biomarkt. De online boodschappenservice Collect&Go en de maaltijdbox Foodbag groeiden mee met de aantrekkende e-commercemarkt. Over de marktaandeelevolutie bij Spar communiceerde Colruyt niet.

Winstwaarschuwing

De groep investeert verder in de uitbreiding van het winkelnetwerk, met nadruk op aanwezigheid in de stad, ruimere openingsuren, een aangepast aanbod en sterkere onlinediensten. Ook een continue focus op efficiëntie en kostenbeheersing blijven essentieel. Maar omdat de kosten sneller stijgen dan de omzet, wordt de tweede jaarhelft nog moeilijker, zegt de retailer, die verwacht dat het bedrijfsresultaat in het volledige boekjaar 2026/27 licht zal dalen ten opzichte van vorig jaar boekjaar.

Niet verrassend pleitte CEO Stefan Goethaert opnieuw voor een gelijk speelveld in de handel: “De verschillen tussen de paritaire comités en de toenemende flexibilisering van de markt vragen om een samenhangend kader dat werkbaar is voor medewerkers, ondernemingen en klanten.” De retailer benadrukte eerder al dat zondagsopeningen voor zijn grotere supermarkten niet rendabel zouden zijn.