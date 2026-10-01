Colruyt-drankenplatform Boir lanceert AI-sommelier

Babette: zo heet de sommelier die op basis van artificiële intelligentie klanten helpt om op boir.be, het online drankenplatform van Colruyt Group, makkelijker de drank te vinden die bij hen past.

Experts blijven beschikbaar

Babette begeleidt klanten doorheen het aanbod van bijna 2.000 producten in de drankenwebshop Boir en stelt ze een gerichte selectie voor op basis van hun smaak, de gelegenheid of hun budget. De door artificiële intelligentie aangedreven chatbot geeft persoonlijk advies, ondersteund door de meer dan 80 jaar wijnexpertise die binnen Colruyt Group is opgebouwd, zegt het bedrijf. Babette begeleidt klanten ook bij het ontdekken van alcoholvrije alternatieven, een wereld die voor velen nog onbekend terrein is.

Wanneer een vraag te specifiek of complex wordt, neemt de mens het over: Babette verwijst dan door naar de klantendienst, die de klant vervolgens rechtstreeks in contact kan brengen met de sommeliers. “Met Babette kunnen we onze expertise op een nieuwe manier ten dienste stellen van de klant: artificiële intelligentie helpt om de weg te vinden in ons assortiment, terwijl onze experts beschikbaar blijven voor wie nog een stap verder wil gaan in het advies”, zegt Jeroen Van Belleghem, manager bij Boir