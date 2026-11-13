Brouwerij Haacht tapt uit alcoholvrij vaatje: 860.000 euro voor Primus 0.0 en bloedappelsienbier

Brouwerij Haacht springt op de kar van het alcoholvrij bier. De familiebrouwerij investeert 860.000 euro in eigen productie en aangepaste tapinstallaties, en lanceert een Belgische primeur: het eerste alcoholvrije fruitbier van het vat. Tegen eind 2027 moet elk biermerk in het assortiment een alcoholvrije variant krijgen.

Fruitbier zonder alcohol

Alcoholvrij bier vormt een van de weinige groeimarkten binnen de krimpende Belgische biersector. Volgens sectorfederatie Belgische Brouwers stijgt de vraag met 25%. Brouwerij Haacht speelt daar nu op in met een investering van 660.000 euro in nieuwe productie-installaties, waarmee de groep alcoholvrije bieren voortaan volledig zelf kan brouwen.

De eerste resultaten zijn Primus 0.0 en Super 8 Blood Orange 0.0. Met dat laatste bier claimt Haacht een Belgische primeur: het eerste alcoholvrije fruitbier op vat. De brouwerij mikt daarmee vooral op jongere consumenten, die steeds vaker alcoholvrij drinken. De nieuwe Primus 0.0 verschijnt binnenkort op tap in de horeca, Super 8 Blood Orange 0.0 volgt in de lente. Vanaf maart 2027 komen beide bieren ook in blik naar de supermarkt.

Alcoholvrij ook van het vat

“Ongeveer de helft van de jongeren geeft de voorkeur aan alcoholvrije varianten, maar dat kon je tot vandaag niet van de tap drinken”, zegt Séverine Distave, Chief Marketing Growth Officer bij Brouwerij Haacht. De volledig alcoholvrije Primus moet bovendien de internationale expansie ondersteunen, onder meer in Nederland, waar een alcoholvrij bier daadwerkelijk 0,0% alcohol moet bevatten.

Naast de productie-investering trekt Haacht 200.000 euro uit voor aangepaste tapsystemen bij horecapartners. Alcoholvrij bier is gevoeliger voor bacteriën en kwaliteitsverlies, waardoor traditionele tapinstallaties niet altijd voldoen. De nieuwe systemen werken met verwisselbare, gekoelde bierleidingen. “Bier hoort nu eenmaal thuis op café. Daarom willen we diezelfde beleving ook zonder alcohol kunnen aanbieden: vers getapt, aan de toog”, aldus Distave.