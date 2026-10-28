AVA organiseert voor het eerst een magazijnverkoop

Om plaats te maken voor een nieuwe lading kantoor-, hobby- en decoratiemateriaal, organiseert AVA voor het eerst een magazijnverkoop, op de hoofdzetel in Temse. “Nooit eerder hadden we meer wissels in het gamma dan nu,” zegt de retailer.

“Trends veranderen sneller en sneller”

In het 10.000 m² grote magazijn van AVA in Temse wordt plaats gemaakt voor een gloednieuw assortiment. Daarom organiseert de Belgische retailer van 12 tot 14 november voor de allereerste keer ooit een magazijnverkoop. Meer dan 600 verschillende producten uit het voormalige gamma mogen daarom aan minstens 50% korting de deur uit. Vanaf 10 stuks geeft AVA zelfs tot 70% korting. Het gaat om producten uit de oude collecties, inclusief kerstdecoratie.

“Nooit eerder hadden we meer wissels in het gamma dan nu,” zegt co-CEO Fay Van Weddingen. “Trends veranderen sneller en sneller. We moeten onze manier van werken aanpassen om daarop in te spelen en relevant te blijven. We verwachten komend seizoen honderden nieuwe productcodes in onze catalogus. De vernieuwing van het gamma is het meeste zichtbaar in onze winkels, maar het logistieke proces aan de basis moet uiteraard ook mee. Daarom besloten we, voor het eerst, een stockverkoop te organiseren.” Ook de buren van Modemakers houden op hetzelfde moment hun magazijnverkoop.

AVA heeft meer dan 30.000 productcodes in haar assortiment. Tafellopers, tafelkleden en servetten worden bij het bedrijf zelf geproduceerd. De andere artikelen worden ingekocht bij nationale en internationale spelers.