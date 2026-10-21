Verzamelkaarten Magic blijken toverformule voor Hasbro

Speelgoedfabrikant Hasbro overtreft de verwachtingen met een omzetgroei van 15% en een winstsprong van 52% in het derde kwartaal. Vooral het kaartspel Magic: The Gathering blijkt een goudmijn. Het Amerikaanse concern verhoogt zijn jaarprognose.

Magic breekt records

Hasbro boekte in het derde kwartaal een omzet van 1,59 miljard dollar (1,42 miljard euro), 15% meer dan een jaar eerder. Daarmee overtrof de groep de verwachtingen van analisten ruimschoots. De aangepaste operationele winst steeg zelfs met 52% tot 541 miljoen Amerikaanse dollar (482 miljoen euro).