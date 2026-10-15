Eerste Belgische Smyths Toys van start

Donderdagmiddag heeft de Ierse speelgoedgigant Smyths Toys zijn eerste Belgische winkel geopend, op retailpark City Nord in Gosselies. Daarmee wordt de concurrentie op de speelgoedmarkt wat heftiger.

Rivaal voor DreamLand

De Belgische activiteiten van Smyths Toys worden aangestuurd door de Franse organisatie van de Ierse retailer, die ook al actief is in het VK, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland. De opening was al een tijd geleden aangekondigd, nadat ook de Belgische webshop live ging. De retailer groeide de afgelopen jaren sterk op het continent na de overname van de voormalige winkels van Toys “R” Us in de Duitstalige landen in 2018 en de overname van de Franse keten PicWicToys in 2022.

Smyths Toys staat bekend om grote “superstores” die een uitgebreid assortiment speelgoed verkopen tegen scherpe prijzen. De nieuwkomer betekent extra concurrentie voor de Belgische marktleider DreamLand, die zopas nog bekroond werd met de Mercuriusprijs van handelsfederatie Comeos, na een succesvolle rebranding en expansie naar Nederland. Het grote verschil is wel dat DreamLand sterk inzet op inspiratie en beleving, terwijl de winkels van Smyths Toys eerder ingericht zijn als strak ogende magazijnen.