A.S.Adventure: “Vraag naar hersteldiensten stijgt met 15%”

In de eerste helft van 2026 steeg het gebruik van de Care & Repair services bij A.S.Adventure met zo’n 15% tegenover dezelfde periode vorig jaar. De Belgische outdoor & lifestyle retailer breidt de hersteldiensten nu verder uit.

Nu ook rugzakken

In de eerste helft van 2026 steeg het gebruik van de wasservice van A.S.Adventure met 10% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Schoenonderhoud groeide met 18%, schoenherstellingen met 21%. Het naaiatelier zag het aantal dossiers met ruim 14% toenemen. Over de verschillende Care & Repair services heen ziet A.S.Adventure een groei van ongeveer 15% tegenover 2025.

Intussen breidt het herstelaanbod verder uit: sinds deze zomer worden in het Care & Repair Center in Hoboken, dat de retailer in 2024 opende, ook rugzakken hersteld. Zelfs exemplaren die op het eerste gezicht niet meer te redden lijken, krijgen er een nieuwe kans, zegt de retailer, die het nieuws brengt naar aanleiding van International Repair Day op 17 oktober, een dag die wereldwijd aandacht vraagt voor het belang van herstellen.

“Duurzaamheid concreet maken”

“Een product dat na jaren gebruik wordt hersteld en opnieuw wordt ingezet, is misschien wel het beste bewijs van kwaliteit. Door klanten te helpen hun uitrusting langer te gebruiken, maken we duurzaamheid concreet en toegankelijk. Herstel is geen eindpunt, maar een nieuw hoofdstuk in de levensduur van een product,” zegt Bea De Beuckelaer, CEO van A.S.Adventure.

Klanten hebben geen aankoopbewijs nodig om van de service gebruik te maken en kunnen hun spullen in eender welke A.S.Adventure winkel binnenbrengen. Oncderhoud en herstellingen kunnen met ecocheques worden betaald.