AVA lanceert voor het eerst een loyaliteitsprogramma

AVA rolt voor het eerst een getrouwheidsprogramma uit in België en Luxemburg. De retailer wil met ‘AVA Moments’ niet alleen herhaalaankopen stimuleren, maar ook zijn marketing en aanbiedingen sterker personaliseren.

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De Belgische keten in kantoor-, hobby- en feestartikelen lanceert AVA Moments naar aanleiding van haar zeventigste verjaardag. De uitrol volgt op een test in de winkels van Brugge, Sint-Niklaas en Doornik. Het programma is inmiddels beschikbaar in alle 53 winkels en online. Klanten krijgen bij de aanmaak van een account of een nieuwe aankoop eenmalig twintig punten. Daarna levert elke bestede euro één punt op.