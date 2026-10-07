King Jouet en Orchestra testen gezamenlijk stadsconcept in Luik

Speelgoedketen King Jouet opent in het centrum van Luik een winkel samen met kindermodemerk Orchestra. Het geïntegreerde concept is een Belgische primeur en moet de expansie van King Jouet in stedelijke centra ondersteunen.

Uitbreiding samenwerking

De nieuwe winkel aan Îlot Saint-Michel telt 1.118 vierkante meter. King Jouet neemt daarvan 760 vierkante meter voor zijn rekening, Orchestra 358 vierkante meter. King Jouet mikt in Luik op maximaal 40.000 kassatransacties per jaar en wil de vestiging laten uitgroeien tot een van zijn acht best presterende winkels.