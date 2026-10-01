Bike Totaal mikt op 50 Vlaamse fietswinkels eind 2030

In Pelt opende donderdag de eerste van zes Bike Totaal-winkels in België. In een consoliderende fietsmarkt wil de soft franchise-formule van de Nederlandse Dynamo Retail Group zelfstandige ondernemers ontzorgen.

Formule aangepast

Fietshandel Consentec, al sinds 2013 een gevestigde waarde in Pelt, is de eerste in Vlaanderen die voortaan als Bike Totaal verdergaat. Later deze maand volgen nog winkels in Ingelmunster, Kortessem, Herselt, Maldegem en Sint-Eloois-Vijve. Dat is pas de start voor de Nederlandse fietsketen: tegen eind 2030 wil de retailer er hier een vijftigtal hebben, zegt country manager Raf Lavigne, die een ruime ervaring heeft in de fietswereld, onder andere bij de recent omgevallen Accell groep, bekend van Batavus en Sparta.