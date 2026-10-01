AVA trekt vernieuwingsoperatie door in Roeselare

AVA opent in Roeselare een nieuwe winkel en schakelt er meteen over op het vernieuwde winkelconcept van de keten. Intussen kreeg al bijna 40% van het winkelpark de nieuwe formule.

21 winkels omgebouwd

AVA verhuisde zijn Roeselaarse vestiging van nummer 481 naar nummer 343 op de Brugsesteenweg, op een retailcluster met onder meer Kruidvat, Torfs, Hunkemöller en Standaard Boekhandel. De oppervlakte en het assortiment veranderen nauwelijks, maar de echte ingreep zit in de winkelervaring: AVA kiest voor een opener grondplan, een centraal adviespunt en verschillende inspiratiezones met onder meer gedekte tafels, doopsuiker en ballonbogen.

De retailer heeft inmiddels 21 van zijn 53 winkels naar het nieuwe concept omgebouwd. Daarmee zit de operatie aan bijna 40% van het netwerk. “Zo’n uitrol is een werk van lange adem, maar de reacties van klanten zijn steevast positief”, zegt co-CEO Koen Van Weddingen. De verhuis zelf draaide uit op een logistieke sprint: meer dan 35 interne en externe medewerkers bouwden in vijf dagen tijd de nieuwe winkel op, haalden de oude vestiging leeg en verhuisden de voorraad.

Het concept moet klanten vooral meer van het assortiment laten ontdekken. Volgens Van Weddingen maakt de nieuwe inrichting de winkels overzichtelijker en geeft ze meer ruimte aan advies en inspiratie. “De nieuwe winkel blijft dankzij de branding herkenbaar en zet klanten vooral aan om het volledige assortiment te ontdekken.”

Van winkel naar decoratieservice

AVA probeert tegelijk meer diensten rond zijn winkelassortiment te bouwen, zoals co-CEO Fay Van Weddingen vertelde op de Retail Marketing Day. Met de nieuwe Styling Services verzorgt een gespecialiseerd team decoraties voor privéfeesten en bedrijfsevenementen, van bloemen en ballonbogen tot gedekte tafels. Het team staat ook in voor de aankleding van de 53 AVA-winkels.

In Roeselare staat de eindejaarsverkoop ondertussen al op scherp. “We merken dat klanten nu al nieuwsgierig snuisteren doorheen de kerstspullen. Kerstdecoratie blijft tot de verbeelding spreken”, zegt shopmanager Lies Van Eenoo.