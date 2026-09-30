Datalek bij Jims onderschat: 150.000 leden getroffen

Een cyberaanval bij fitnessketen Jims blijkt veel groter dan aanvankelijk gedacht. Hackers maakten persoonsgegevens van ongeveer 150.000 leden buit en bieden die inmiddels aan op het dark web. Moederbedrijf Colruyt Group waarschuwt voor phishing.

31 clubs getroffen

Een onbevoegde partij kreeg tussen 13 en 20 juli toegang tot delen van het leden- en klantenbeheersysteem van Jims. Aanvankelijk sprak Colruyt Group over een “beperkte groep klanten”, maar inmiddels blijkt dat ongeveer 150.000 leden van 31 van de 85 Belgische Jims-clubs getroffen zijn.

De gestolen gegevens kunnen onder meer namen, adressen, geboortedata, e-mailadressen, lidmaatschapsgegevens en in sommige gevallen rekeningnummers bevatten. Wachtwoorden en gezondheidsgegevens bleven volgens Colruyt buiten schot. Ook andere systemen van de groep zouden niet getroffen zijn.

“De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit werd binnen de toepasselijke termijnen geïnformeerd, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen”, zegt Colruyt-woordvoerster Hanne Poppe aan VRT Nws. De groep diende ook een klacht in bij de politie.

“Schade beperken”

De gestolen informatie circuleert inmiddels op het dark web. Jims waarschuwt daarom voor frauduleuze e-mails, sms-berichten en telefoontjes waarin criminelen kunnen verwijzen naar betalingen, domiciliëringen of wijzigingen aan een lidmaatschap. “Doordat de betrokken gegevens online werden aangeboden, bestaat het risico dat derden deze proberen te gebruiken voor frauduleuze doeleinden, zoals phishing via e-mail, sms of telefoon”, schrijft Jims aan zijn leden.

De fitnessketen zegt de betrokken accounts te hebben gereset, bijkomende beveiligingsmaatregelen te hebben genomen en frauduleuze e-mailadressen en domeinen te hebben laten blokkeren. “Wij betreuren de situatie ten zeerste”, aldus Poppe. “We hebben meteen de nodige stappen genomen in onze systemen om de potentiële schade te beperken en een extra bescherming te kunnen garanderen.”

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