[In Beeld] Jumbo Golf wil de meest gastvrije golfspeciaalzaak van België zijn

De eerste Belgische vestiging van Jumbo Golf ging ruim een jaar geleden open in Stekene. Nu het Nederlandse moederbedrijf de Belgische golfer beter heeft leren kennen en begrijpen, is de winkel klaar voor een “Grand Opening”.

Technische kennis en expertise

Naast de bekende supermarkten is Jumbo ook actief met sportspeciaalzaken: 12 winkels heeft de zelfstandig opererende divisie Jumbo Sports, waarvan 10 in Nederland en 2 in België. De eerste Belgische hockeywinkel van de retailer ging eerder dit jaar open in Aartselaar. De eerste golfwinkel, in Stekene, is al een jaar open maar beleeft pas nu zijn officiële opening, omdat het bedrijf de tijd wou nemen de markt goed te begrijpen.

“Heel Vlaanderen zou ons moeten leren kennen. Wij willen graag de meest gastvrije golfspeciaalzaak van België zijn. We kennen de sport als geen ander, hebben veel technische kennis en expertise en worden blij van een klant die weloverwogen de juiste keus heeft kunnen maken,” zeggen boegbeelden Theo van Veen en Gilles Pieters.

Wesley Sonck als uithangbord

In de communicatie is een hoofdrol weggelegd voor oud-voetbalinternational en fanatiek golfer Wesley Sonck. “Ik kende de formule al wel online, maar in de winkel was ik nog niet geweest. Het ziet er tiptop uit. Voor een golfspeciaalzaak is de winkel lekker ruim. Ze hebben hier een prachtig golfassortiment. Overzichtelijk gepresenteerd. En waar ik serieus van onder de indruk ben, is de fitting. Gilles weet echt waarover hij praat. Hij heeft me materiaal gegeven waar ik serieus verrast over was.”

De winkel, die zes dagen in de week open is, viert de hele maand oktober zijn Grand Opening. “Dan trakteren we op de vrijdagen en zaterdagen op een hapje en een drankje. Ook hebben we voor iedere klant een leuke verrassing.” Er zijn interessante kortingen op schoenen, ballen of handschoentjes. Klanten kunnen oude clubs inleveren voor een mooie korting op de nieuwe.