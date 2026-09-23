Groei met bijna 25% “bewijs dat Pop Mart meer is dan alleen Labubu”

Pop Mart, het Chinese bedrijf achter gadgets zoals Labubu, boekt in de eerste helft van 2026 nog een omzetstijging van 23,8%. Daar is de groep bijzonder trots op, want de vrees leefde dat samen met de Labubu-hype ook de retailer zelf zou uitdoven.

Breder portfolio

De omzet klokte af op 17,17 miljard Chinese yuan, omgerekend ongeveer 2,32 miljard euro. De aangepaste nettowinst bedroeg 5,16 miljard Chinese yuan (697 miljoen euro), terwijl de brutomarge op 69,7% uitkwam. Maar vooral benadrukt het bedrijf triomfantelijk dat “de resultaten laten zien dat Pop Mart meer is dan alleen Labubu en zich verder ontwikkelt als internationaal entertainment- en collectiblesbedrijf”.