Zestig kandidaten hengelen naar Batavus en Sparta

Liefst zestig partijen meldden zich bij de curatoren van fietsenbouwer Accell voor een doorstart van (delen van) het bedrijf. Accell, het moederbedrijf van merken als Batavus, Sparta en Koga, ging vorige maand failliet.

Schuldenberg van 400 miljoen euro

“Wij zijn in onderhandeling met verschillende partijen”, blijkt uit het dinsdag gepubliceerde verslag van curatoren Thijs Hekman en Erik Schuurs, waarover het FD bericht. Sommige geïnteresseerden mikken op één merk, anderen willen meerdere merken inclusief de bijbehorende voorraden overnemen. Al eerder toonden de Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital en het Singaporese Dutech interesse. Ook het voormalige management van het Franse dochtersbedrijf Lapierre meldde zich.