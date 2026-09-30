Kaap van 3.000 winkels is lang geen eindpunt voor Maxi Zoo-eigenaar Fressnapf

De 500ste winkel van Maxi Zoo in Frankrijk betekent meteen ook de 3.000ste winkels voor moederbedrijf Fressnapf in Europa. De keten van dierenspeciaalzaken plant zo’n 150 openingen per jaar.

Actief in 15 landen

In Frankrijk viert Maxi Zoo de opening van zijn 500ste vestiging, een stadswinkel in Parijs. Tegelijk bereikt het moederbedrijf, dat ook winkels uitbaat onder de namen Fressnapf en Arcaplanet, de mijlpaal van 3.000 winkels. “Wat in 1990 begon met één enkele Fressnapf-winkel in Duitsland, is uitgegroeid tot een Europees netwerk dat zich uitstrekt over 15 landen”, meldt het bedrijf op z’n LinkedIn-pagina.