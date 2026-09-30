Waarom Decathlon nu al een outletverkoop van tweedehandsstock organiseert

Decathlon opent zijn Circular Hub in Mechelen voor het eerst rechtstreeks voor consumenten. Met een outletverkoop van refurbished sportmateriaal, fietsherstellingen en testritten met tweedehandsfietsen wil de sportretailer zijn circulaire activiteiten zichtbaarder én groter maken.

Retours en ex-leasefietsen

De Circular Hub, die sinds maart operationeel is, krijgt daarmee een bijkomende commerciële functie. Op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober verkoopt Decathlon er onder meer elektrische fietsen, speedpedelecs, kajaks, trampolines en fitnessapparatuur met kortingen. Gemiddeld ligt de prijs sowieso al 43% lager dan die van een vergelijkbaar nieuw product.