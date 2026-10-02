[In Beeld] Vernieuwde A.S.Adventure in Schoten zet nog sterker in op inspiratie en advies

Meer dan dertig jaar geleden opende A.S.Adventure zijn allereerste winkel, in Schoten. Die heropende vrijdagochtend na een ingrijpende make-over, die de winkelbeleving naar een hoger niveau tilt. Al is er ook ruimte voor (een beetje) nostalgie.

Boom als blikvanger

Winkelbeleving vormde al bij de opening van de eerste A.S.Adventure in Schoten in 1995 een belangrijk onderdeel van het concept. De toenmalige slagzin “More than a Store” vatte die visie samen: een winkel moest meer zijn dan een plek waar je producten koopt, maar ook inspireren, adviseren en zin geven om eropuit te trekken. Het winkelconcept was voor die tijd vernieuwend: mode, outdoor en travel kregen er voor het eerst een plek onder één dak, aangevuld met onder meer de verhuur van wintersportmateriaal.

Meer dan dertig jaar later werd de winkel (niet voor het eerst) volledig gerenoveerd. De winkelvloer en het meubilair werden vernieuwd en de indeling werd opener en lichter gemaakt. De grootste blikvanger staat letterlijk in het hart van de winkel: een decoratieve boom die het buitenleven naar binnen brengt. Ook het verleden krijgt een prominente plaats: een nostalgiewand vol collectieve herinneringen blikt terug op wat er in de wereld veranderde sinds 1995, van de millennium bug tot de opkomst van de e-bike.

Advies en expertise

Ook de vertrouwde services zoals Care & Repair en Second Life blijven deel uitmaken van de winkel in Schoten. En een belangrijk onderdeel van de winkelbeleving blijft ook na de renovatie onveranderd: de expertise van de medewerkers. Klanten kunnen hier terecht voor persoonlijk advies, of ze nu plannen hebben voor een meerdaagse wandeltocht, een verre reis of een kampeeravontuur, of simpelweg op zoek zijn naar de juiste regenjas voor dagelijks gebruik.

“Schoten is voor ons veel meer dan een winkel, het is onze bakermat. Het is de plek waar meer dan dertig jaar geleden onze visie op retail ontstond: een winkel moet meer zijn dan een plek waar je producten koopt. Wat we in 1995 ‘More than a Store’ noemden, blijft ook vandaag de kern. Die filosofie sluit vandaag mooi aan bij ‘Adventure is Everywhere’, onze overtuiging dat avontuur niet op een verre bestemming hoeft te beginnen, maar overal te vinden is, ook dicht bij huis,” zegt Bea De Beuckelaer, CEO van A.S.Adventure.