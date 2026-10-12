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Geschreven door Pauline Neerman
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Singaporese holding redt Nederlandse fietsmerken Batavus, Babboe en Koga

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Vrije tijd12 oktober, 2026

Dutech Holdings uit Singapore, ook al eigenaar de Nederlandse fietscomponenten Enviolo, neemt de Nederlandse activiteiten van failliet fietsconcern Accell definitief over. De deal omvat de iconische merken Batavus, Babboe en Koga, het IT-platform van Accell en de Hongaarse productiefaciliteit.

Zestig geïnteresseerden, één overnemer

Accell, ooit een van de grootste fietsproducenten ter wereld, raakte in augustus in financiële nood. De ondergang begon tijdens de coronapandemie, toen de vraag naar elektrische fietsen naar recordhoogtes steeg. Het concern plaatste massale bestellingen voor onderdelen, maar toen de markt na de pandemie instortte, bleven enorme voorraden over. De overname biedt nu een levenslijn voor de drie merken, die al maanden in onzekerheid verkeerden.

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