Hoe kidults en collectibles de speelgoedmarkt redden

De Belgische speelgoedmarkt beleeft een opvallend sterk jaar. Tot 20 september steeg de omzet met 10,1%, terwijl het verkochte volume zelfs 13% hoger lag. Vooral fysieke winkels, collectibles, bouwsets en kaartspellen trekken de markt.

Verzamelwoede deze zomer

De Belgische speelgoedmarkt groeit in 2026 sneller dan vorig jaar (+8,3%), berekende marktonderzoeker Circana voor de Belgische Speelgoed Federatie (BSF). Opvallend genoeg profiteren vooral de fysieke winkels van de groei. Zij zijn goed voor 66% van de speelgoedomzet en zagen hun verkopen met 11% toenemen. Online groeide de omzet met 9%. Frappant is ook dat de gemiddelde verkoopprijs met 2,5% daalde.