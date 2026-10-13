HMV sluit iconische flagshipstore in Londense Oxford Street (alweer)

De Britse platenwinkel HMV sluit zijn iconische vlaggenschipwinkel aan Oxford Street in Londen, amper drie jaar na de heropening. De belangrijkste reden voor de sluiting: de eigenaar van het pand wil de huur verdubbelen. Ook dreigen er grote renovatiekosten die de winkel commercieel onhoudbaar maken.

Allereerste locatie

In maart volgend jaar valt het doek over de winkel, waar meer dan vijftig medewerkers werken. HMV zegt de betrokken werknemers te willen overhevelen naar de twee andere Londense vestigingen of naar het hoofdkantoor. Het bedrijf zoekt naar een nieuwe locatie in het West End van Londen en benadrukt dat het een “significante aanwezigheid” in de hoofdstad wil behouden.