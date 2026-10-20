Mattel reorganiseert Europese verkooporganisatie rond retailkanalen

Speelgoedfabrikant Mattel gooit zijn commerciële organisatie in Europa om. Voortaan stuurt het bedrijf zijn verkoopteams aan per retailkanaal in plaats van hoofdzakelijk per land. Speelgoedketen Smyths krijgt zelfs een eigen managementteam.

Meer maatwerk voor retailers

Mattel, bekend van merken als Barbie, Hot Wheels en Fisher-Price, kiest in zijn belangrijkste Europese markten voor een nieuwe commerciële structuur. Die moet de speelgoedfabrikant toelaten sneller in te spelen op de uiteenlopende behoeften van retailers en succesvolle commerciële initiatieven gemakkelijker internationaal uit te rollen.