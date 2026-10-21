Maxi Zoo kiest voor Benelux-structuur

Fressnapf, het moederbedrijf van Maxi Zoo, bundelt de organisaties in België, Nederland en Luxemburg samen in een nieuwe BeNeLux-cluster onder leiding van Giane Van Landuyt, tot nu toe country manager voor België.

Synergieën benutten

Met deze reorganisatie zet het bedrijf naar eigen zeggen een beproefde aanpak voort. Al in 2021 werden Oostenrijk en Zwitserland samengevoegd tot de Alpenregio. Een jaar later ontstond er, met de marktintroductie in Roemenië, een gezamenlijke organisatie met Hongarije.