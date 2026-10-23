Koen Tengrootenhuysen verlaat Decathlon na twintig jaar

Na twintig jaar neemt Koen Tengrootenhuysen afscheid van sportretailer Decathlon. Hij speelde een belangrijke rol in de winkeluitbreiding en vastgoedstrategie van de keten in de Benelux. Zijn volgende professionele stap maakt hij later bekend.

Stappen in circulair

Vrijdag 23 oktober was de laatste werkdag van Koen Tengrootenhuysen bij Decathlon. In een afscheidsbericht aan collega’s, partners en relaties blikt hij terug op twee decennia waarin hij verschillende strategische functies vervulde bij de sportretailer.

Tengrootenhuysen was onder meer betrokken bij de uitbreiding en aansturing van het winkelnetwerk en werkte rond retail, vastgoed, logistiek en bedrijfsontwikkeling in de Benelux. Daarnaast vertegenwoordigde hij Decathlon in Europese brancheorganisaties en beleidsoverlegorganen. Eén van zijn belangrijkste verwezenlijkingen noemt hij zelf de bijdrage aan de omschakeling naar een circulaire economie, met bijzondere aandacht voor circulair textiel.

“Als beste vrienden”

Tengrootenhuysen zag Decathlon in die twintig jaar uitgroeien van een sterke regionale speler tot een wereldwijde multinational. “Wat mij altijd heeft gedreven, en wat mij voor het leven een ambassadeur van Decathlon maakt, is de overtuiging dat je klanten en partners als je beste vrienden moet behandelen”, schrijft hij.

Over zijn toekomstplannen geeft hij voorlopig weinig prijs. Hij neemt eerst een korte pauze voordat hij een nieuwe professionele uitdaging aangaat. “Dit is zeker geen afscheid. Ik ben ervan overtuigd dat onze wegen elkaar binnenkort opnieuw zullen kruisen.”