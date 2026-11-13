Eén categorie, twee werelden: Bonduelle ziet groeikansen voor groenteconserven

Maïs en peulvruchten zijn de aandrijvers van groei in de categorie groenteconserven. Het potentieel is enorm, zegt Bonduelle, dat vertrekt vanuit shopperinzichten om de aankoopbarrières weg te nemen.

Traditioneel versus modern

De categorie groenteconserven is er een van twee snelheden of twee werelden: enerzijds de traditionele referenties zoals witte bonen, bonen in tomatensaus of rode kool, anderzijds de modernere varianten zoals maïs en peulvruchten uit de wereldkeuken: linzen, kikkererwten, rode bonen, zwarte bonen, edamamebonen…

“De splitsing tussen die twee werelden zien we in de beslissingsboom van de shopper. Onze manier van koken is immers veranderd. We bereiden minder vaak de traditionele gerechten met aardappelen, groenten en vlees, we evolueren meer en meer richting wereldkeuken en eten ook vaker plantaardig”, zegt Elise Van Damme, die al tien jaar bij Bonduelle werkt, waarvan zeven jaar als category development manager.

Enorm potentieel

Zij heeft dat veranderende kook- en koopgedrag vanop de eerste rij geobserveerd: “Toen we in 2022 een segmentvisie voor peulvruchten ontwikkelden, begon het gesprek vaak bij de basis: wat peulvruchten zijn, en dat ze rijk zijn aan eiwitten. Vandaag merk ik dat de interesse en de kennis daarover sterk gegroeid zijn, bij consumenten en bij retailers. Peulvruchten krijgen meer en meer hun plek in de eiwittransitie.”

Die evolutie is al een tijdje gaande, maar er is wel een versnelling de afgelopen jaren. Tegelijk zitten we nog lang niet aan het einde van de groei, zegt Van Damme: “Vier op tien Belgische huishoudens kopen peulvruchten. Dus er ligt nog een enorm groeipotentieel open. Als we consumenten vragen waarom ze nog geen maïs en peulvruchten kopen, dan blijken de belangrijkste barrières toch dat ze er niet aan denken of dat ze niet weten hoe ze ermee aan de slag kunnen. Dus confrontatie en inspiratie zijn de hefbomen.”

Nieuwe merkidentiteit

Bonduelle wil een aanjager van de categorie zijn, door te blijven innoveren en inspireren. Dat laatste begint bij recepten: zij zijn het belangrijkste instappunt om peulvruchten te kopen. Daarnaast verwacht het bedrijf veel van de nieuwe visuele merkidentiteit die sinds juli de winkels instroomt, en waarbij de kleur groen centraal staat. “Die kleur was altijd al onderdeel van ons logo en is ook gelinkt aan de natuur, groenten, duurzaamheid, kortom alles waar we met Bonduelle voor staan.” Er ontstaat zo een sterk groen blok in het schap, dat shoppers helpt navigeren. Het merk lanceert ook een campagne met de slogan “Laat ’t goede winnen”.

Hoe Bonduelle de vertaalslag maakt van shopperinzichten naar het conservenschap? Daarover komt Elise Van Damme meer vertellen op het Category Management Congress van LD&Co en RetailDetail, tijdens de RetailDetail Night op 19 november in Brussel. Ook sprekers van Mars, YouGov, GS1 en Promology belichten aspecten van category management. Tickets reserveer je via de knop hieronder.