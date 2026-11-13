Hawaiian krijgt nieuwe CEO en mikt op Duitsland na tegenvallende expansie in Nederland

Pokébowlketen Hawaiian haalt voormalig Bain-consultant Kande Kazadi aan boord als nieuwe CEO. Hij neemt de fakkel over van medeoprichter Mattijs Hermans en moet de Antwerpse restaurantketen verder laten groeien in Europa. De expansie in Nederland verloopt voorlopig moeizamer dan verwacht.

Nederlandse groei hapert

Na acht jaar geven de drie oprichters van Hawaiian Poké Bowl de dagelijkse leiding uit handen. Mattijs Hermans draagt de CEO-functie over aan Kande Kazadi, die twaalf jaar ervaring meebrengt bij strategieconsultant Bain & Company. Hermans en medeoprichters Ashkan Shah en Albano Gozhina blijven als aandeelhouders en bestuurders betrokken bij de keten.