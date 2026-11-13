België - NL
België - NL
thumb
Geschreven door Pauline Neerman
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

Hawaiian krijgt nieuwe CEO en mikt op Duitsland na tegenvallende expansie in Nederland

icon
Food13 november, 2026
Hawaiian

Pokébowlketen Hawaiian haalt voormalig Bain-consultant Kande Kazadi aan boord als nieuwe CEO. Hij neemt de fakkel over van medeoprichter Mattijs Hermans en moet de Antwerpse restaurantketen verder laten groeien in Europa. De expansie in Nederland verloopt voorlopig moeizamer dan verwacht.

Nederlandse groei hapert

Na acht jaar geven de drie oprichters van Hawaiian Poké Bowl de dagelijkse leiding uit handen. Mattijs Hermans draagt de CEO-functie over aan Kande Kazadi, die twaalf jaar ervaring meebrengt bij strategieconsultant Bain & Company. Hermans en medeoprichters Ashkan Shah en Albano Gozhina blijven als aandeelhouders en bestuurders betrokken bij de keten.

Meer over... Food
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail