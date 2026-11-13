Alle winkels van Colruyt krijgen een digitale wijnassistent

Na een succesvolle test in acht filialen, rolt Colruyt tegen maart volgend jaar een digitale wijnassistent uit in alle Belgische winkels. Een aanraakscherm leidt shoppers naar de juiste wijn op basis van hun smaak, maaltijd en budget.

Rol wijnadviseur blijft behouden

Een keuze maken uit de selectie van bijna 400 wijnen in een Colruyt-winkel is voor veel klanten geen evidentie. Via een touchscreen in de wijnrayon kunnen ze hun wijnvoorkeuren aangeven, zoals het type wijn, land van herkomst, het gerecht of de prijsklasse waarbinnen ze een wijn zoeken. Daarop stelt de wijnassistent hen 18 wijnen voor die voldoen aan hun voorkeuren, met een focus op de wijnen die op dat moment in promotie zijn. In de selectie zitten witte, rode, rosé en parelende wijnen, net als alcoholvrije varianten.

De rol van wijnadviseur in de winkel blijft wel behouden, benadrukt de retailer in zijn persbericht, maar ook het overige winkelpersoneel kan dankzij deze innovatie de klanten beter verder helpen. De wijnassistent past binnen de ambitie van Colruyt Group om digitale innovatie in te zetten waar ze een concrete meerwaarde biedt voor klanten en medewerkers.

75% tevreden gebruikers

De beslissing om de digitale wijnassistent breed uit te rollen, valt na een positieve test in acht winkels. Tijdens een periode van 4 maanden gebruikten ongeveer 2.500 klanten de tool om hun keuze te maken binnen het assortiment. Ze zochten daarbij het vaakst advies rond het type wijn, met een focus op witte wijnen, en vroegen suggesties rond foodpairing. 75% van de gebruikers was tevreden over het advies dat ze binnen de minuut kregen, zegt Colruyt. Op dit moment is de digitale wijnassistent al aanwezig in 1 op 3 Colruyt-winkels.

“Klanten verwachten vandaag zowel persoonlijk advies als gebruiksgemak. Met de digitale wijnassistent combineren we het beste van twee werelden”, zegt Pascal Bernimont, regiodirecteur bij Colruyt. “Klanten krijgen snel relevante suggesties, terwijl onze wijnadviseurs via de wijnbel beschikbaar blijven voor vragen en persoonlijk advies.”