Ombouw van Ekoplaza naar Färm in Vlaanderen is afgerond

Met de heropening van de winkel in Drongen is het verbouwingsproject van de zeven Vlaamse Ekoplaza-vestigingen naar het winkelmerk Färm helemaal afgerond. De biologische keten, die nu 41 winkels heeft in België, belooft lagere prijzen.

“Ambities waarmaken”

Färm en Ekoplaza fuseerden in 2022 en werkten in België tot voor kort onder twee namen: Ekoplaza in Vlaanderen, Färm in Brussel en Wallonië. Eind vorig jaar besliste de groep om voor één nationale identiteit te gaan: de zeven Vlaamse Ekoplaza-winkels in Berchem, Leuven, Waregem, Gent, Brugge, Drongen en Sint-Amandsberg zijn allemaal omgebouwd naar het concept van Färm. Eerder verdween ook al het winkelmerk Sequoia, waardoor de keten nu 41 uniforme winkels heeft in België. Daarmee komt de retailer qua aantal op gelijke hoogte met Bio-Planet, de bioketen van Colruyt Group.

“Met één duidelijk merk kunnen we eindelijk onze ambitie voor België waarmaken. We willen bio een volwaardige plaats geven in het retaillandschap. Er liggen nog enorme kansen, want bio wordt nog te vaak verkeerd begrepen. Door onder één Belgische vlag te communiceren, brengen we onze boodschap duidelijker over”, zegt Alexis Descampe, CEO van Färm.

40% Belgisch aanbod

De winkels werden gerenoveerd: ze zijn ruimer en lichter, met een volledig herdacht aanbod. Alles is er 100% bio. 40% van het aanbod is Belgisch, 40% wordt in bulk verkocht, 99% van de producten komt van familiebedrijven of onafhankelijke ondernemingen, 100% van de chocolade, thee, koffie en bananen is fairtrade en de retailer verkoopt geen producten die vervoerd werden per vliegtuig. Voor de klanten betekent de overstap ook lagere prijzen: de helft van de producten is voortaan goedkoper dan voorheen.

Färm werd opgericht in 2013 en wil verantwoorde consumptie stimuleren: lokaal, seizoensgebonden en onverpakt eten. De 41 winkels zijn geopend van maandag tot zaterdag van 9 tot 19 uur; op zon- en feestdagen van 9 tot 13 uur.