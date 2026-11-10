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Geschreven door Pauline Neerman
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PepsiCo schrapt duizend jobs na Amerikaanse tegenvaller

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Food10 november, 2026
Shutterstock.com

PepsiCo zet het mes in zijn Noord-Amerikaanse organisatie. De producent van frisdranken en snacks schrapt een duizendtal banen nu de verkoop op de thuismarkt slabakt. Prijsverlagingen en marketinginvesteringen leveren voorlopig onvoldoende resultaat op.

“Beter verbonden”

De ontslagen vallen de komende week en maken deel uit van een bredere herstructurering. PepsiCo wil zijn activiteiten vereenvoudigen, de samenwerking tussen afdelingen verbeteren en sneller kunnen inspelen op veranderingen in de markt. Dat meldt CNBC op basis van een interne brief van Ram Krishnan, de topman van PepsiCo Noord-Amerika.

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