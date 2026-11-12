“Met Colruyt Professionals trekken we 70% nieuwe klanten aan”

Met een opening donderdagochtend in Hoboken heeft Colruyt Group zijn doelstelling van tien Colruyt Professionals-zelfbedieningsgroothandels bereikt. Al hoeft de groei in b2b daar niet te stoppen, zegt Jo Willemyns, directeur van Colruyt Laagste Prijzen: “We dagen onszelf uit”.

Nieuwe klanten

Wat in 2020 begon als testconcept in Schaarbeek bleek algauw een succesformule: alleen al dit jaar breidde Colruyt Professionals uit met vijf nieuwe winkels, waardoor het netwerk op één jaar tijd verdubbelde. Oorspronkelijk wilde de retailer met deze zelfbedieningsgroothandels de “gewone” Laagste Prijzen-winkels ontlasten van professionele klanten. Die zijn bij Colruyt immers goed voor zo’n 10% van de omzet. Maar het potentieel blijkt groter: “We zien een verschuiving van zo’n 30% bestaande klanten bij de opening van een Colruyt Professionals in de regio, maar we trekken ook 70% nieuwe klanten aan. Dat is meer dan we hadden verwacht,” zegt Jo Willemyns, die we spreken in de nieuwe winkel op de Blue Gate-site in Antwerpen.