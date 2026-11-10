Plesio (Casino) bereikt akkoord met grootaandeelhouder Kretinsky

De Franse retailgroep Casino, die voortaan de naam Plesio draagt, heeft een akkoord bereikt met zijn grootste aandeelhouder over een herschikking van de schulden. De Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky versterkt nog zijn greep op het bedrijf.

Financiële ademruimte

Zo’n jaar geleden startten de onderhandelingen tussen de schuldeisers van Casino en grootaandeelhouder Daniel Kretinsky, om een oplossing te vinden voor een schuldenput van wel 1,4 miljard euro die tegen maart 2027 moest worden terugbetaald. Kretinsky stelde toen voor om 300 miljoen euro te investeren in ruil voor een kwijtschelding of een omzetting in aandelen van 600 miljoen euro aan schulden.