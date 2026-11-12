Libeert verdubbelt chocoladeproductie na omzetgroei van 68%

Chocoladeproducent Libeert barst uit zijn voegen. Het West-Vlaamse familiebedrijf bouwt een nieuwe fabriek in Komen, waarmee het de productiecapaciteit verdubbelt. De investering volgt op een omzetgroei van 68% in drie jaar tijd.

Nieuwe fabriek tegen 2030

Libeert heeft ambitieuze groeiplannen. De chocoladeproducent, bekend van zijn chocoladefiguren voor Sinterklaas, Pasen en Kerstmis en zijn chocoladerepen voor premium huismerken, neemt begin 2030 een nieuwe productiesite in gebruik. Die komt op een terrein van 65.000 m² aan de Leie in Komen, op amper anderhalve kilometer van de huidige fabriek.