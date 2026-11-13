Marc Hofman, vroeger topman van Colruyt en Ter Beke, overleden

Marc Hofman, jarenlang een sleutelfiguur bij Colruyt Group en voormalig CEO van Ter Beke (nu What’s Cooking), is op 68-jarige leeftijd overleden aan kanker. De discrete maar invloedrijke manager drukte zijn stempel op verschillende grote Belgische bedrijven.

Discrete kracht achter de schermen

Marc Hofman overleed maandag 9 november na een slepende ziekte. Hij begon zijn carrière als bedrijfsrevisor bij Arthur Andersen en bekleedde vervolgens leidinggevende functies bij Apple Belgium en toerismegroep Sun International. In 1997 maakte hij de overstap naar voedingsbedrijf Ter Beke, waar hij in 2008 doorgroeide tot CEO.

In 2013 verruilde hij Ter Beke voor Colruyt Group, aanvankelijk als financieel directeur. Later kreeg hij als operationeel topman de verantwoordelijkheid over de volledige retailactiviteit en de ICT-divisie. Hofman geloofde sterk in de eigenheid van de supermarktgroep: tegenover de groeiende Nederlandse concurrentie moest Colruyt vooral trouw blijven aan zijn identiteit en investeren in zijn bestaande sterktes. En die identiteit, die was de belangen en de portemonnee van de consument verdedigen, aldus Hofman.

Hofman stond bekend als een bijzonder gedreven manager die liever achter de schermen werkte dan in de schijnwerpers. Hij bleef twee jaar langer dan de gebruikelijke pensioenleeftijd bij Colruyt aan de slag en hielp de groep door de coronacrisis. In april 2022 ging hij met pensioen. Nadien bleef hij actief als bestuurder, onder meer bij Van de Velde en Arvesta.