Delhaizes betalend SuperPlus-programma bereikt na twee maanden al 60% van jaardoel

Twee maanden na de lancering heeft Delhaize met zijn betalende loyaliteitsprogramma SuperPlus Families al 60% van de vooropgestelde jaarambitie bereikt. De supermarktketen doelt met de abonnementsformule vooral op jonge gezinnen. Tegelijk onderzoekt Delhaize hoe artificiële intelligentie de klantenkaart in de toekomst kan veranderen.

Gezinnen aan zich binden

SuperPlus Families, dat 12 euro per jaar kost, kent volgens Delhaize een sterke start. In een interview op de website van moederbedrijf Ahold Delhaize zegt marketing- en e-commercedirecteur Aude Mayence dat het programma na twee maanden al 60% van de doelstelling voor het eerste jaar heeft bereikt. Concrete abonnee-aantallen deelt de retailer niet mee.

Leden krijgen onder meer 10% korting op producten met Nutri-Score A of B, extra voordelen voor gezinsactiviteiten en lagere bezorgkosten. Opvallend is dat de helft van de deelnemers het abonnement betaalt met gespaarde SuperPlus-punten. Die mogelijkheid kwam er op voorstel van een zelfstandige winkeluitbater.

Met SuperPlus Families richt Delhaize zich in het bijzonder op gezinnen. Volgens Mayence heeft de keten traditioneel een sterke positie bij kleine huishoudens en oudere consumenten, maar stappen jonge gezinnen na de komst van kinderen vaker over naar discounters. Het betalende loyaliteitsprogramma moet die klanten langer aan de keten binden.

Meer personalisering

Delhaize telt inmiddels drie niveaus binnen zijn loyaliteitsprogramma: het gratis SuperPlus, SuperPlus Families en SuperPlus Delivery, dat bijkomende bezorgvoordelen biedt. De retailer ziet in abonnementsformules een instrument om de klantenbinding te versterken.

“Wanneer je klanten een klein bedrag laat betalen en daarvoor veel extra waarde biedt, denken ze twee keer na voordat ze elders gaan winkelen”, zegt Mayence. Bovendien bieden dergelijke programma’s mogelijkheden om klanten gerichter gepersonaliseerde aanbiedingen te doen. Zo wil de retailer meer mogelijkheden ontwikkelen om het loyaliteitsprogramma lokaal af te stemmen op de klanten van individuele winkels.

Ook digitalisering speelt daarin een belangrijke rol: volgens Delhaize begint 80% van de winkelbezoeken bij een digitaal contactmoment. De supermarktketen wil haar loyaliteitsprogramma daarom verder integreren in de volledige winkelervaring, van zelfscanning en gepersonaliseerde promoties tot punten sparen bij het opladen van elektrische wagens.

Op langere termijn onderzoekt Delhaize de mogelijkheden van artificiële intelligentie en autonome winkelassistenten. Mayence sluit niet uit dat nieuwe technologieën de huidige klantenkaart en smartphone-app ingrijpend veranderen. “We weten zelfs niet of een app nog de toekomst heeft”, zegt ze.