[Filet Pur] Linke soep

Koffie is het geheime wapen van de Chinezen, een Franse topman verdwaalt in de anale driehoek, een Hollandse stuntpromotie loopt in de soep en de marktleider tast de grenzen van de foodretail af. Filet Pur faxt het FMCG-nieuws.

Paard van Troje

Was die mediagenieke cyberaanval op de koelinstallaties van supermarkten nu het werk van de Iraanse Revolutionaire Garde of niet? In Frankrijk wél, volgens de Franse minister van buitenlandse Zaken, maar in België ruziën de excellenties van binnen- en buitenlandse zaken er onderling nog wat over. Een bevoegdheidsconflict, wellicht: die vriezers stonden wel degelijk in het binnenland, maar de dreiging kwam vanuit het buitenland, dus ja, wat doe je dan? De strijd tegen de cybercriminaliteit regionaliseren, misschien?